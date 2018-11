Mobilité verticale : un nouveau guide pour bien vieillir chez soi

Ascenseur individuel ou collectif, monte-escalier, élévateurs domestique… pour faciliter l’accès aux étages, les solutions ne manquent pas. Pour se faire une idée, connaître leur faisabilité et les aides financières associées, suivez le guide…



Pour un Français sur deux, l’ascenseur est la solution la plus utile pour pouvoir vieillir chez soi. Mais quelle est l'équipement le mieux adapté ?



Deux nouveaux outils vous aideront à faire le point.



D’abord, la nouvelle édition du guide Bien vieillir chez soi, qui sera disponible en ligne, gratuitement, ce mercredi sur le site de la Fédération des ascenseurs.



Elle propose des informations concrètes et des conseils pratiques : quels sont les avantages et les inconvénients de chaque solution ? Les conditions d’installation ? Les aides financières disponibles ?



Le questionnaire en ligne Home access permet quant à lui de vérifier si votre équipement actuel est adapté à vos besoins, présents et futurs.



Elaboré en collaboration avec handicap.fr, il se remplit en quelques minutes (il faudra néanmoins connaître les dimensions de l’ascenseur) et permettra de savoir s’il offre une bonne qualité d’usage pour les personnes présentant des difficultés pour se déplacer, une déficience visuelle, auditive…



Un outil utile pour mettre au jour les manques de son ascenseur et envisager des améliorations.



Faire le test