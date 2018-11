Accueil, soutien et écoute des endeuillés pour surmonter la douleur et la perte

Parce que l’entourage ne suffit pas toujours, l’association Dialogue & Solidarité fondée par l’OCIRP permet, dans ses 15 lieux d’accueil en France métropolitaine, de s’extérioriser et de parler de son deuil sans être ni jugé ni censuré.

Pour les personnes touchées par le veuvage, les premières semaines sont généralement marquées par la présence de l’entourage familial et amical. Une période de soutien essentielle, mais de courte durée, laissant ensuite les veuves et veufs seuls pour affronter la perte et débuter le travail de deuil. Le veuvage peut en effet provoquer une perte de repères, des difficultés personnelles et professionnelles.

Les accompagner, pour répondre à leurs besoins : c’est précisément l’objectif de l’association Dialogue & Solidarité.

Elle accueille le public dans quinze espaces en partenariat avec les groupes de protection sociale et centres de prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco.

Accompagner les veuves et veufs





Le soutien proposé aux personnes veuves permet d’exprimer et de nommer le ressenti et le vécu. Il prend différentes formes : des entretiens individuels, pour celles et ceux qui souhaitent s’exprimer en privé ; des échanges par téléphone, dans les cas d’impossibilité à se déplacer ; et des groupes de parole, animés par des professionnels et des bénévoles formés et expérimentés. Plus d’un millier d’entretiens par an sont ainsi réalisés, ainsi que plusieurs dizaines de groupes de parole. L’ensemble de ces services est totalement gratuit pour leurs bénéficiaires.



Sensibiliser le grand public



Dialogue & Solidarité s’implique également dans des actions de communication et de sensibilisation, destinées au grand public. Il s’agit de conférences sur les thèmes du deuil, du veuvage et de la reconstruction après la perte d’un proche, organisées avec une institution membre de l’OCIRP, ou encore de contributions à des publications. Des actions protéiformes qui positionnent Dialogue & Solidarité comme une association experte, forte d’un maillage territorial unique au plus près des besoins.





Pour en savoir plus : www.dialogueetsolidarite.asso.fr

Numéro vert : 0800 494 627