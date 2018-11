Seniors, aidants : et bien dansez maintenant !

On connait l'intérêt de la danse pour la santé et même pour la mémoire avec "La mélodie d'Alzheimer" ou ces chorégraphies et ballets à l'hôpital. En échos aux succès de performances télévisuelles (Danse avec les stars par exemple), Internet suggère des solutions pour inviter à danser pas à pas, à tout âge, ensemble ou séparément, aidants, aidés.





Vive la danse

Danser un pas après l'autre

Changer de regard sur les personnes fragilisées

La danse (qu'il s'agira d'adapter) mobilise les capacités résiduelles des personnes fragilisées. Elle réveille, mobilise les émotions, la mémoire, la coordination. Elle fait travailler l'équilibre mais en musique. Elle renforce aussi la confiance en soi, dans les autres (ses partenaires). Elle fait découvrir des univers, des danses, des chorégraphies. Elle permet aussi parfois de porter, d'être porté, de se serrer dans les bras emmené par le mouvement de son partenaire (aidant)...Les médecins, chercheurs, artistes se passionnent de plus en plus pour ces approches non médicamenteuses, artistiques, art-thérapeutiques !Des ateliers de prévention du Bien vieillir aux centres de prévention en passant par les écoles et centres de formations, la danse s'insère dans les activités physiques adaptées aux réalités de chacun.C'est aussi un moment de répit et de ressourcement très appréciable pour les proches aidants.Outre les tutoriels qui fleurissent sur la toile et les applications qui vous accompagnent pas à pas, découvrez le site internet de l'anglaise qui parle très bien français Lucy Vincent, neurobiologiste, qui propose des chorégraphies en 3 minutes sur ClickAndDance et sur Youtube, les vidéos " Faites danser votre cerveau" La danse est un aussi moyen d'expression et de valorisation : voir ce couple de danseurs de rue et cette vieille d ame impressionnante qui fait le buzz sur les réseau sociaux