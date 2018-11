Edito : Mange, chante et danse

En échos au film "Mange, prie et aime" où Julia Robert incarne une femme qui continue de se chercher, l'actualité cette semaine nous invite à nous mobilise à continuer de chercher à accompagner la révolution de la longévité, à vivre quatre à cinq générations les unes aux côtés des autres



Inviter à manger dans notre société d'abondance... Cela parait étonnant mais la dénutrition est un mal invisible qui touche à tous les âges et surtout au grand âge. Sa spirale négative pour la santé est infernale. Il faut en prendre conscience, se peser, surveiller pour agir.

Le collectif de lutte contre la dénutrition a reçu un soutien de poids en la personne de Marie Drucker, journaliste, documentaristes qui a découvert cette réalité mal connue.



Oui manger pour bien vieillir et vieillir debout comme nous y incite l'Insee, en étant intéressé ou non par les technologies pour l'autonomie nous explique La Radio Alzheimer.



L'actualité cette semaine nous invite aussi à chanter, avec l'association Se Canto dont les bénévoles vont partager le répertoire de la chanson française dans les établissements d'accueil pour personnes âgées (Ehpad et aussi USL : unité de soin longue durée que nous vous présentons cette semaine).



Elle nous invite à danser quel que soit son niveau, un pas après l'autre.



Manger, chanter et danser partout en France, comme dans l'Hérault cette semaine.



Un beau programme individuel et collectif à partager aussi sur la plateforme de la concertation pour le grand âge et l'autonomie en vue d'une loi pour 2019. Agevillage a fait des propositions. Il reste maintenant deux semaines pour participer.



Et bien dansons maintenant !