Seniors en 2018 : anticiper pour bien vieillir

L’Insee vient de publier des chiffres détaillés sur les seniors d’aujourd’hui. Des données qui soulignent l’importance d’anticiper et penser son logement suffisamment tôt pour bien vieillir chez soi.

Comme chaque année, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dresse le portrait social de la France, avec pour 2018 un focus sur les seniors, âgés de 65 ans et plus.



Ils étaient 13,1 millions en France au 1er janvier 2018, dont 6 % vivant en institution.



Plus de 9 Français âgés sur 10 vivent donc à domicile, conformément aux souhaits des Français.



Mais la majorité d’entre eux y vivent seuls, surtout lorsqu’ils avancent en âge : en 2015, c’était le cas de plus de 9 personnes âgées de 85 ans ou plus, alors qu’en 1968, quatre 85 ans et plus sur 10 vivaient avec leur conjoint ou leur(s) enfant(s).



Et deux seniors sur trois déclarent connaître des problèmes de santé chroniques ou durables : il est donc essentiel de prévoir du soutien et des aménagements du logement pour pouvoir rester vivre chez soi.



En demandant l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa) si la perte d’autonomie se fait trop importante, ou l’aide des caisses de retraite dans les autres cas : elle peut financer une aide-ménagère par exemple.



Mais aussi en rendant son logement plus sûr et plus accessible le plus tôt possible, avant qu’il ne devienne trop compliqué d’y vivre.



Des aides financières existent, et heureusement, puisque tant les revenus que le patrimoine des seniors stagnent, souligne l’Insee.



Mais les délais d’attribution peuvent être longs, durer plusieurs mois : là encore, il est fondamental d’anticiper.



Enfin, si l’option déménagement est retenue, mieux vaut préférer un logement facile d’accès, proche des commerces et des centres d’intérêt du futur habitant.



En effet, 20 % du temps de loisirs des seniors est consacré à des temps de sociabilité ou des loisirs en extérieur : promenade principalement (une demi-heure par jour en moyenne), mais aussi sport, spectacle et pratique religieuse.



Consulter la publication de l’Insee France portrait social 2018