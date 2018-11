Citoyenneté : de nouveaux moyens d'expression pour faire entendre sa voix

Qui mieux que les premiers concernés peut donner son avis sur les solutions qui leur sont proposées ? Qu’il s’agisse de logement, de mesures sociales, d’objets du quotidien, les personnes âgées sont les mieux placées pour savoir ce qui leur convient. Et sont de plus en plus invitées à donner leur avis. Tour d’horizon des nouveaux moyens d’expression.





Ces dernières semaines, il y a eu HabitâgeS en octobre , au cours duquel une soixantaine de personnes âgées, aidants, étudiants ont planché sur des solutions pour mieux vieillir chez soi, puis les Silver Awards la semaine dernière, qui a rassemblé étudiants, experts et personnes âgées pour monter des projets innovants en 24 heures.Le principe d’un hackathon est simple : dans un temps restreint, des équipes se constituent, inventent un projet, le présentent au jury qui récompense les meilleurs d’entre eux. Avec, à chaque fois, des utilisateurs potentiels, les plus à même d’exprimer leurs besoins et leurs envies.Les trois vainqueurs des Silver Awards ?Sityzen, une « assise urbaine ergonomique universelle intégrée qui permet de sécuriser et fluidifier le parcours senior », Fidèle, un projet de plateforme internet et téléphonique sur les animauix de compagnie et le Cabe, une tablette d’assistance aux courses mise à disposition en supermarché pour faciliter le choix des produits en magasin et optimiser le temps de courses.Pour tester les produits, les services et les solutions en condition quasi réelles, les living lab comptent eux aussi sur les futurs utilisateurs âgés et rassemble des communautés de seniors qui ont envie de participer à la création de nouvelles solutions.Parmi eux, Autonom’Lab, lancé il y a douze ans déjà, Lusage , porté par l’hôpital Broca à Paris, Silver Normandie hub Ouverte à tous, la consultation citoyenne en vue d’une loi grand âge en 2019 constitue une excellente occasion de faire entendre sa voix.Il reste encore deux semaines pour participer, n’hésitez pas !