Initiative : dans l'Hérault, les services du département sur le terrain

En matière d’autonomie, le Conseil départemental joue un rôle essentiel : c’est lui qui attribue l’allocation personnalisée d’autonomie, qui finance en partie les Ehpad, qui organise ou finance les actions de prévention de la perte d’autonomie…



Pour se faire connaître des habitants du département, leur apporter informations et conseils, et ainsi favoriser leur accès à leur droit, les équipes du Conseil départemental de l’Hérault ont pris la route le 22 septembre pour la tournée Mon Hérault.



Au cours de neuf étapes, les services départementaux, mais aussi les conseillers départementaux et les structures associées, comme les maisons de l’autonomie, viendront à la rencontre des Héraultais, dans leur ville.



Pour les personnes âgées, les aidants, l’occasion d’avoir des informations sur les aides, les lieux de vie, les solutions pour se déplacer, mais aussi les activités, les initiatives citoyennes ; d’en savoir plus sur les aides à la rénovation du logement ; d’essayer le matériel destiné à conserver son autonomie ; de connaître les solutions de répit…



Prochaines étapes, Frontignan, Lunel et Ganges en janvier 2019.



Informations sur le site du Conseil départemental