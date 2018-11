Noël : idées cadeaux pour rester en lien

« J’ai déjà tout, je n’ai besoin de rien ». Une réponse que l’on entend souvent au moment des fêtes. Alors, pourquoi ne pas opter pour un cadeau qui aide à créer du lien ? Sélection de la rédaction.





Compact, maniable et pratique, le Wellpedy a été inventé par un Français, Jacques Blosseville, pour pouvoir se déplacer facilement, debout, sans pour autant être en appui sur ses jambes.Primé au concours Lépine, le Wellpedy se décline en version home, pour la maison, et walk, parfaitement adapté aux sorties en ville.Cet objet malin permet de partager des photos par mail ou via l’application dédiée mais aussi d’imprimer ses favorites, sans que le destinataire ne possède de connexion internet : la connexion 3G est déjà incluse et paramétrée.A partir de 149,90 eurosPour les personnes âgées résidant en maison de retraite, et, depuis peu, celles qui vivent chez elles, Famileo compile, mets en page et imprime les messages et les photos postées par les proches via l’application : le destinataire reçoit ensuite, au rythme choisi (hebdomadaire, mensuel…) sa gazette personnalisée.Abonnement mensuel à partir de 4,90 euros par moisCréer un profil Facebook ? Se mettre au saxo ? Aller voir une expo ? Que le projet soit culturel, qu’il concerne l’informatique ou les loisirs au sens large, les intervenants du service Philomène ont pour vocation de vous aider à réaliser votre projet, et pourquoi pas de susciter de nouvelles envies, à domicile ou à l’extérieur.Et pourquoi pas retourner sur les bancs de l’univeristé et prendre le temps, enfin, de tout savoir sur un sujet qui nous passionne ?Université inter-âges, université du temps libre… Différentes formules sont proposées dans plusieurs villes de France.Et pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, l’association Université virtuelle du temps disponible offre un programme très riche de conférences interactives sur une multitude de sujets.A partir de 44 euros l’année