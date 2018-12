Solidarité : les Français enclins à aider leurs voisins

Trois Français sur quatre se disent prêts à aider ou tenir compagnie à un voisin seul, isolé, dans le besoin*. Mais il n’est pas toujours facile de savoir par où commencer. Quelques idées.



A l’approche de l’hiver, l’isolement tend à devenir plus pesant. Il devient moins aisé de sortir, notamment pour les personnes âgées les moins mobiles, le mauvais temps joue sur le moral, et les fêtes, moments de partage par excellence, peuvent devenir douloureuses pour ceux qui sont seuls.



Parmi les initiatives qui visent à rompre cet isolement, la plateforme Nextdoor vient de lancer l’opération Ma porte est ouverte.



Pour rappel, Nextdoor a pour but de constituer des communautés de quartier pour dynamiser les échanges et la vie sociale. Il suffit de s’inscrire gratuitement en ligne, puis la plateforme vérifie l’adresse indiquée par l’envoi d’une carte postale avec un code de connexion. Les interactions entre les habitants de chaque quartier sont privées, via l’appli ou sur le site.



Aujourd’hui, Nextdoor compte plus de 200 000 membres et est présent dans la plupart des grandes villes françaises (98 % des quartiers couverts à paris, 96 % à Lyon, 94 % à Bordeaux…).



Le réseau propose à ses membres de s’engager en partageant le message Ma porte est ouverte sur la plateforme en ligne, afin de signifier aux voisins qu’on est disponible pour les aider.



Mais aussi d’imprimer des affiches dans son hall d’immeuble, sur la porte d’entrée, de faire appel aux associations locales…



D’autres initiatives anti-isolement

* Etude IFOP pour Nextdoor réalisée auprès d'un échantillon de 1057 Français âgés de 15 ans et plus, novembre 2018

Parmi les autres pistes, pourquoi ne pas organiser un? Décoration du sapin dans le hall d’entrée suivi d’un goûter, apéritif de Noël… Des moments festifs et partagés auxquels 6 Français sur 10 se disent enclins à participer.Ou tout simplementpour les courses, calfeutrer les fenêtres… De petits gestes de solidarité, du lien renoué. L’association Voisins solidaires propose différentes affiches et outils sur ces thèmes, à télécharger gratuitement sur le site : hiver, grand froid, Noël, galette des rois…Ou s’inscrire à Voisin-Age , le réseau social créé par les Petits frères des pauvres, qui vise à mettre en relation personnes âgées isolées et habitants de leur quartier ?Sans oublier les Veilleurs solidaires à Paris, les équipes citoyennes Monalisa partout en France : les possibilités d’agir ne manquent pas !