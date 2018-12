Votez pour le thème de la Journée nationale des aidants 2019

Après le succès du thème sur la "santé des aidants" en 2018 : pour quel sujet de la Journée Nationale des Aidants (JNA) 2019 allez-vous voter ?



241 manifestations partout en France

Conférences, ateliers, débats, campagne d'affichage sur les abrsi bus... la Journée nationale des aidants ce 6 octobre a été portée par de acteurs du soutien aux proches aidants de plsu en plus nombreux (+15%). Ils se sont emparés de la boite à outils mise en ligne sur le site de la Journée Nationale des Aidants pour dynamiser les territoires.

Les départements les plus engagés cette année ont été Paris, les Deux-Sèvres, les Hautes-Pyrénées, le Maine-et-Loire, le Val de Marne, la Charente-Maritime, l’Hérault, la Dordogne, le Rhône, le Nord et le Pas-de-Calais, souligne la JNA.

Et la santé des aidants a été largement débattu sur les ondes, dans les médias.

Réécoutez ici l’interview d’Eglantine Eméyé, marraine de cette mobilisation sur Vivre FM.

Ou bien encore les réponses de Claudie Kulak, présidente de Je t’Aide, interrogée sur France Inter, rassemblant plus de 3 millions d’auditeurs.



Mobiliser pour la concertation citoyenne

Le Collectif Je t’Aide a publié une Tribune et se mobilise après des députés et sénateurs comme Jocelyne Guidez, en Essonne, qui porte une proposition de loi visant “à favoriser la reconnaissance des proches aidant·e·s. Il soutient aussi l’experimentation sur 3 ans du «Comment mieux prendre soin de nos aîné·e·s». Voir les propositions soumise au vote par Agevillage.



Quel thème pour la Journée nationale des aidants 2019 ?

Pour une meilleure reconnaissance des aidant.e.s par les professionnel.le.s de santé ? Faire face à la précarité de l’aidant.e ? Face au labyrinthe administratif ?

A vous de voter en cliquant ici !