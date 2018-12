CVS : conseils pour structurer l'ordre du jour et le compte-rendu

Instance de dialogue, d’échange et de concertation entre les résidents, les familles, les professionnels et les gestionnaires, les conseils de la vie sociale (CVS) doivent être mis en place dans tous les établissements médico-sociaux, y compris les Ehpad (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).



Pour faciliter leur déroulement, et donc un dialogue constructif et respectueux de toutes les attentes et propositions, l’InterCVS 91, qui fédère les CVS de l’Essonne, vient de mettre en ligne une nouvelle fiche pratique.



Elle contient des recommandations pour structurer et rédiger l’ordre du jour, en évitant notamment les « formulations de points à l'ordre du jour accusatrices, bloquantes ou affirmatives », et en privilégiant « plutôt des formules interrogatives permettant d'approfondir un dysfonctionnement, des propositions et de rechercher par le dialogue des solutions ».



La fiche traite également du compte-rendu, qui se doit d’être clair et précis puisqu’il constitue une trace écrite de la vie sociale de l’établissement, mais aussi « des avancées ou des reculs en matière de bientraitance ».



La fiche propose également des recommandations et une grille à remplir pour préparer ce compte-rendu.



A noter : le compte-rendu du CVS est du ressort des élus du CVS et de son président.



