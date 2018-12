Festival de solutions pour les aidants primées

Ce 27 novembre, deux remises de Prix valorisaient les initiatives en faveur des proches aidants de personnes fragilisées, malades, désorientées.



Parmi les 30 lauréats des Prix 2018 de la Fondation Médéric Alzheimer : Zoom sur les réalisations "par et pour les proches aidants".



Aidant en Ehpad : quelle est ma place ?



Le 1er prix "Rôle et place des familles en établissement d'hébergement" a été attribué au programme de formation pour les aidants de résidents en EHPAD (Etablissements pour personnes âgées dépendantes) concocté avec l'équipe mobile de gériatrique externe de l'hôpital Broca et mis en place à l'EHPAD Péan du groupe associatif Accpa à Paris. Sept ateliers permettent d'aborder les sujets qui préoccupent les aidants sur la vie de leur proche hébergé : les troubles cognitifs, l'alimentation, la fin de vie. Les échanges dans le groupe permettent de relativiser son vécu personnel et ouvrir de nouvelles pistes de collaboration avec les professionnels des établissements.



Pour une société inclusive : prix en partenariat avec la Fondation de France

L'association Al'Fa Répit de Pornichet en Loire Atlantique a été primée pour son jeu de fiches qui abordent au recto les difficultés de la personne malade Alzheimer et les conseils sur les attitudes à adopter. Et au verso des fiches du même modèle sur les problèmes des proches aidants. L'objet sous forme de nuancier se glisse partout pour l'avoir facilement sous la main.

En Lot et Garonne, l'association Familles Rurales 47 a été récompensée pour son Ludobus qui s'arrête un après-midi durant dans une structure d'accueil pour seniors et propose à un public intergénérationnel de partager des moments de jeux aux supports adaptés.



Soutenir les aidants jeunes

De son côté le groupe paritaire de protection sociale B2V, a remis ce 27 novembre son Prix B2V - Solidarité Prévention Autonomie à la Fondation Edith Seltzer près de Gap qui proposé des réunions d'information/formation des professionnels pour sensibiliser sur la problématique des jeunes aidants. Elle a aussi mené des actions "Flash" de sensibilisation des jeunes dans les 25 collèges et lycées du département et enfin elle a animé un forum grand public et professionnels sur le thème des jeunes aidants.