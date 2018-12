Partir en vacances, en maison de retraite aussi

Découvrir de nouveaux lieux, casser la routine, changer d’air, faire des rencontres… Les bénéfices des voyages ne sont plus à démontrer, et ce à tout âge. Pour favoriser le départ des résidents, la fédération des Marpa (maisons d’accueil et de résidence pour l’autonomie) multiplie les actions. Explications.



Nées dans les années 1980, les Marpa sont de petites structures rurales qui accueillent des personnes âgées. Prévues pour 24 résidents au maximum, elles offrent à chacun un logement indépendant, en zone rurale, mais aussi des services et des activités.



Le projet Part’âge a ainsi été lancé en 2017. Le principe : des séjours intergénérationnels, rassemblant des résidents et des jeunes en formation en MFR (maison familiale rurale).



Une formule qui fonctionne bien, et qui a vocation à prendre de l’ampleur dans les mois qui viennent.



En parallèle, la fédération des Marpa vient de signer une nouvelle convention de partenariat avec l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV). L’objectif étant de faciliter un peu plus les séjours pour les résidents.



Des professionnels de l’ANCV viendront notamment en soutien aux responsables de Marpa pour appuyer leurs projets de séjours pour les habitants.



Et ainsi multiplier les opportunités de vacances.



Retour en image sur le séjour Part’âge en Ardèche