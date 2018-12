Noël : encore plus d'idées cadeaux pour rester en lien

« J’ai déjà tout, je n’ai besoin de rien ». Une réponse que l’on entend souvent au moment des fêtes. Alors, pourquoi ne pas opter pour un cadeau qui aide à créer du lien ? Suite de la sélection de la rédaction.



Une tablette simplifiée pour garder un œil sur le monde

Une box cadeau pour tisser des liens chaque mois







Un jeu pour mieux se connaître

Des ateliers pour acquérir de nouvelles connaissances

Lancée en 2015, le succès de Facilotab ne se dément pas. Cette tablette simplifiée, très facile à utiliser, permet d’envoyer et recevoir e-mails et photo, d’aller sur internet via un navigateur adapté, mais laisse aussi la possibilité aux utilisateurs plus à l’aise d’installer les applications qu’ils souhaient.Un produit labélisé « Testé et approuvé par les seniors » A partir de 265 eurosAu-delà des petits cadeaux (déco, gourmand et cosmétique) contenus dans chaque boîte, la ravissante box Louise et Lou est avant tout un prétexte pour resserrer chaque mois les liens avec une femme âgée de son entourage.La personne qui l’offre est en effet inviter à télécharger un mot personnalisé et des photos, qui seront glissés dans la boîte aux côtés des cadeaux et d’un magazine riche d’idées pour rester au fait de l’actualité, mais surtout se faire du bien. De la prévention sans injonction, accompagnée de jolis attentions, une belle idée made in France.Sur abonnement (139 euros pour 6 mois, 274 euros pour un an avec les codes ABO6MOIS et ABO1AN)Conçu pour favoriser l’échange entre générations, 2 minutes ensemble ! repose sur un principe simple : tirer une carte et répondre en deux minutes à la question posée.J’imagine les vêtements du futur, je raconte un jouet ou une peluche qui a accompagné mon enfance, je décris l’invention la meilleure de tous les temps… 52 prétextes pour lancer la discussion entre petits et grands.Prix : 14,99 eurosEn lien avec des experts, Happy Visio propose toute une série d’ateliers et de conférences, principalement sur des thématiques très pratiques : utiliser les réseaux sociaux, droits des personnes en fin de vie, ateliers sommeil, mémoire ou premiers secours…Un programme riche et éclectique, dont pourront bénéficier gratuitement les seniors résidant dans les Hauts-de-Seine avec le code CF9200.