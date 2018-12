SOS Répit : 20 000 places d'accueils temporaires en ligne

Le Grath (groupe de réflexion et réseau pour l'accueil temporaire des personnes en situation de handicap) ouvre une plateforme en ligne "SOS répit" pour trouver en quelques clic une place d'accueil temporaire, de répit.



Référencer une offre large de solutions de répit en temps réel.



Elle va répertorier toutes les disponibilités en matière d’accueil temporaire pour les personnes en perte d’autonomie. Il peut s’agir d’hébergement temporaire, d’accueil temporaire de jour, d’accueil temporaire à domicile ou de séjours aidants/aidés. www.sos-repit.fr référence 20 000 places d’accueil temporaire dans 4 000 établissements de France.



SOS Répit pour les aidants



La plateforme va permettre de repérer plus facilement les places existantes pour planifier le répit (les futures vacances) et aussi répondre à l'urgence (hospitalisation du proche aidant par exemple). Le site met en ligne les places disponibles en temps réel et permet d'être alerté quand une place se libère.

SOS Répit va ainsi permettre aux établissements d'accueil d'optimiser leurs places dédiées à l'hébergement temporaire.



SOS Répit pour les services d'orientation



SOS Répit se veut un service d'information support pour les professionnels des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), des Maisons Départementales de l’Autonomie (MDA), les plateformes de répit, ou des Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC).

Il vise à renforcer la proposition de solutions de répits pour les proches aidants de personnes fragilisées.



Financer les solutions de répit



SOS Répit recense des solutions médico-sociales qui peuvent être aidées financièrement, dans le cadre de l'APA Allocation personnalisée d'autonomie notamment.







Découvrez SOS Répit en vidéo



Le Grath et sa plateforme en ligne SOS-Répit a reçu le soutien de la DGCS (Direction générale de la cohésion sociale) et du groupe de protection sociale Ag2r La Mondiale.