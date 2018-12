Edito : vivre avec un handicap, du pédiatre au gériatre

La révolution de la longévité rallonge toutes les espérances de vie, y compris celles des personnes en situation de handicap.



Les personnes avec une trisomie 21 ne vivaient pas longtemps au début du 20e siècle. Aujourd'hui leur doyen a 75 ans et vit en Ehpad (Etablissement pour personnes âgées dépendantes).



Notre société prend petit à petit la mesure des impacts de cette longévité. 415 000 participants ont posté des propositions et donner leurs avis sur les pistes de réponse de la concertation Grand Age et Autonomie #PourNosAînés.



Sans surprise : tout le monde veut vivre et vieillir chez soi.



Reste à tricoter la société adaptée, inclusive autour de ces domiciles, à partir de la parole des personnes directement concernées, comme le suggère les Petits-Frères des pauvres



Reste à créer, trouver les services formés, compétents, disponibles : comme les accueils temporaires que la plateforme SOS-Répit répertorie en temps réel.



On le voit encore cette semaine les lieux de vie intergénérationnels ont le vent en poupe.



Reste à apprivoiser ces technologies favorisant la communication, la santé (celle des dents qui est bonne pour le cerveau, contre Alzheimer) en s'adaptant à la fracture numérique de l'illectronisme.



Reste aussi vivre ensemble, quel que soit nos pluri-mini ou grands handicaps comme cette maladie de Parkinson qu'ose avouer Catherine Laborde.



Reste à garder une belle image de soi, y compris à table (avec un tour de cou).



Question de choix individuels et collectifs.



La consultation pour la future loi Autonomie ouvre sur des ateliers participatifs en février prochains. Investissons-les.



Pour rappeler que vieillir c'est grandir, grandir c'est vieillir.



Du pédiatre au gériatre.