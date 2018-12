Maison Yersin : un lieu de vie ouvert et intergénérationnel

C’est au cœur d’un quartier plutôt calme, mais où les commerces de proximité et les transports en commun ne manquent pas, que se dresse le bel immeuble bronze qui abrite la Maison Yersin. Un lieu de vie innovant, où les générations se côtoient. Visite.



En poussant la porte de l’immeuble, un hall d’entrée tout ce qu’il y a de plus classique, avec ses ascenseurs et ses boîtes aux lettres. Rien n’indique les spécificités du lieu. Et pourtant…



La Maison Yersin, installée dans le 13ème arrondissement parisien, rassemble une pension de famille (24 studios), une résidence autonomie (17 appartements) et une petite unité de vie (21 appartements).



Elles accueillent une soixantaine de résidents aux parcours variés : hommes et femmes de plus de 50 ans en grande difficulté sociale pour la pension de famille, personnes âgées plus ou moins autonomes pour les autres structures.



Des habitants qui vivent chez eux, avec du soutien, mais partagent des espaces communs : de vastes terrasses pour profiter d’une vue dégagée sur la capitale, mais aussi des jardins, une salle de restaurant aux grandes baies vitrées…



Un lieu agréable et ouvert sur la ville, en témoigne le centre de santé installé au rez-de-chaussée. Sans oublier le centre d’accueil de jour qui reçoit quotidiennement 25 personnes présentant de troubles cognitifs (maladie d’Alzheimer ou apparentée), mais aussi leurs aidants.



Et depuis le 27 octobre, le nouveau café alternatif T-Kawa est venu renforcer les liens entre la maison et son quartier. Un lieu dédié au partage et à la rencontre intergénérationnelle autour de la culture et l’animation, dont le nom a été choisi par les résidents de Yersin, les salariés, les bénévoles et les habitants du quartier.



