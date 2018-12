Soigner ses dents, c'est bon pour le cerveau

Des chercheurs américains associent maladie parodontale (qui touche les tissus de soutien des dents : os, gencive…) et développement de maladies neurodégénératives type Alzheimer.



La parodontite (maladie parodontale) compte parmi les facteurs de risque de développer des troubles cognitifs, indiquent les auteurs de l’étude, qui ont cherché à démontrer plus précisément ce risque.



Après avoir causé à 10 souris une parodontite chronique, ils ont pu établir après 22 semaines que les souris exposées présentaient des quantités élevées de protéines bêta-amyloïdes, responsables des plaques présentes en nombre dans le cerveau des malades d'Alzheimer.



Les chercheurs ont par ailleurs retrouvé des traces de la bactérie parodontale, à l’origine de la parodontite des souris, dans leurs neurones.



Il est donc essentiel de prendre soin de sa santé bucco-dentaire, en consultant au premier signe d’alerte et en n’oubliant pas le rendez-vous annuel chez le dentiste.



Dossier : prendre soin de ses gencives





Source