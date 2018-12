A lire : Trembler, de Catherine Laborde

Il y a quelques semaines, Catherine Laborde, animatrice de télévision, autrice et comédienne, rendait public son combat contre la maladie de Parkinson. Dans la presse, mais surtout par la parution d’un livre témoignage, Trembler.





Connue avant tout pour les bulletins météo qu’elle a présentés pendant 28 ans sur TF1, Catherine Laborde a aussi signé ces dernières années une demi-douzaine d’ouvrages.



Son dernier livre, Trembler, est entièrement consacré à la maladie de Parkinson.



Premiers signes, diagnostic en 2014, complété d’un second diagnostic de maladie à corps de Lewy… Un véritable bouleversement qui la conduira à quitter la télévision le 1er janvier 2017.



« Je ne peux ni guérir, ni mourir de cette maladie. Je n’écris pas ce livre pour guérir, aucun livre ne me fera guérir », écrit-elle (p.137).



Pourtant, écrire, c’est se battre, c’est témoigner, écrire pour les autres malades, pour se venger de la maladie en malmenant sciemment son nom, c’est aussi ralentir l’évolution des maladies en maintenant une activité intellectuelle riche, c’est « tenir son mal à distance » (p.137).



Sans fard, avec des touches d’humour noir et de nombreuses références à Montaigne, dont la lecture a accompagné toute l’écriture de Trembler, l’ouvrage ne cache rien de la maladie, mais traduit surtout une volonté farouche de ne pas se résigner : « la maladie nous apprend que chaque patient est unique, dans l’attaque du mal, comme dans la façon de vivre sa maladie. Ne pas se laisser faire. Ne pas se résigner. Rechercher ce qu’on aime. Bouger ! Danser ! Le combat n’est pas terminé. Il peut être gagné ! » (p.154)







Trembler de Catherine Laborde

Edition PLON

160 pages

