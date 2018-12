Comment accompagner les personnes fragilisées par le deuil ?

L’OCIRP (Organisme commun des institutions de rente et prévoyance) s’engage aux services des familles, pour les accompagner dans les situations de veuvage précoce, peu connues mais particulièrement déstabilisantes. Des bouleversements familiaux dont les conséquences se révèlent, la plupart du temps, pour les enfants, dans le parcours scolaires.





On en parle peu mais le veuvage précoce est encore une réalité en France aujourd’hui. Chaque année, on dénombre de nombreux décès avant 55 ans, la moyenne se situant autour de 41 ans. Le plus souvent, ce sont des hommes, qui laissent femme et enfants dans des situations non prévues et difficiles à surmonter. Il ne faut pas sous-estimer les bouleversements familiaux, économiques et financiers d’un décès au sein d’un foyer. Notre étude « École et orphelins : mieux comprendre pour mieux accompagner », réalisée en partenariat avec l’Ifop, montre par exemple que 77 % des enfants ayant grandi avec un parent décédé estiment que cela a eu un impact sur leur parcours scolaire et leurs apprentissages. Or ils sont 800 000 jeunes de moins de 25 ans dans ce cas en France.

En tant qu’acteur de la protection sociale, nous proposons aux salariés des garanties de prévoyance qui prennent la forme de rentes pour le salarié en perte d’autonomie et/ou aidant, le conjoint survivant et les enfants, mais aussi des services d’accompagnement spécifiques pour la famille.

Au-delà du versement de la rente, nous attachons une importance toute particulière au soutien des familles endeuillées. Nous proposons par exemple une aide aux démarches, une assistance juridique et un soutien psychologique. En outre, par le biais de l’association « Dialogue et solidarité » nous donnons aux veuves et veufs la possibilité d’être écoutés, de s’exprimer, et d’échanger sur leur vécu, au sein d’un de nos 15 lieux d’accueil.





En complément de la rente éducation, nous mettons en place un accompagnement personnalisé de l’enfant, qui comprend notamment du soutien scolaire, une aide à l’orientation professionnelle et à la recherche d’emploi et une aide au permis de conduire.

Notre fondation OCIRP est la seule fondation d’entreprise à œuvrer pour les enfants confrontés à la perte d’un parent. Son engagement se concrétise par le soutien à des associations, des actions de sensibilisation et d’information et le financement d’études et de recherches en sciences humaines et sociales. L’ensemble de nos actions vise à mettre en lumière ces situations de vie dont on parle peu.

Nous proposons également une rente dépendance et une nouvelle garantie dédiée aux salariés aidants qui doivent faire face à la perte d’autonomie d’un proche parent tout en gérant le quotidien. Près de la moitié des aidants familiaux travaillent, soit 4 millions de personnes. Surmenage, solitude, problèmes de santé, perte financière…les problématiques soulevées par les aidants sont prises en considération depuis peu. C’est la première garantie qui allie aide financière, accompagnement social et services dédiés mis à la disposition du salarié aidant dès l’adhésion : bilan psychosocial, aide administrative et soutien psychologique, formation à la situation d’aidant, assistance disponible 7 jours sur 7 et 24h sur 24…





