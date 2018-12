Campagne : la maltraitance à l'écran pour briser le silence

A partir du 22 décembre, les téléspectateurs normands pourront découvrir sur leurs écrans une campagne de sensibilisation à la maltraitance sous toute ses formes. Explication d’Alain Koskas, président de la Fiapa (Fédération internationale des associations de personnes âgées), à l’origine du projet.



« Ça suffit, brisons le silence » : le but de ces 21 spots télévisés est d’inciter victimes et témoins à alerter en appelant le 3977, le numéro national de lutte contre la maltraitance des personnes âgées.



« La maltraitance, et notamment la maltraitance financière est un vrai fléau silencieux », rappelle Alain Koskas.



Une vingtaine de personnalités ont accepté de mettre leur image au service du projet : Pierre Arditi, Hugues Aufray, Jean-Marc Barr, Jérôme Bonaldi, Vanessa Demouy, Delphine Depardieu, Liane Foly, Sophie Forte, Juliette, Frank Leboeuf, Laëtitia Milot, Nagui, Olivia Ruiz, Bruno Solo… ainsi que Madeleine Lucchini, 93 ans, ministre des Personnes âgées du collectif Vieux debout.



Les spots, tournés par le réalisateur Christophe Ramage, seront diffusés deux par jour sur France 3 Normandie, du 22 décembre 2018 au 11 janvier 2019 (après le 12/13h et le 19/20h).





La campagne pourrait être ensuite relayée par d’autres chaînes, confie Alain Koskas, qui espère en attendant que leur diffusion se traduira par un plus grand nombre d’appels au 3977. Une mesure d’impact sera menée pour le savoir.



Le clip Ça suffit, brisons le silence avec Jean-Marc Barr







