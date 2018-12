La Caravane des aidants revient à Paris

Après une première expérience réussie en juin, la Caravane des aidants retourne à la rencontre des aidants dès mardi.





En juin, la caravane au décor champêtre s’était installée au pied des tours de la Défense.



Trois assistantes sociales du réseau de la Compagnie des aidants, à l’origine du dispositif, avaient donné des informations sur les aides, les solutions existantes, mais aussi sur le statut d’aidant.



Dès demain, c’est sur le parking de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière que s’installera la caravane.



De 9h30 à 18h, tous les aidants, salariés ou non, pourront venir s’informer, échanger et poser leurs questions aux professionnels présents.





Informations pratiques

47-83 Boulevard de l'Hôpital, 75013 Paris

Mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20n de 9h30 à 19h