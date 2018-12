Tricot solidaire : des Made-laines pour apaiser les malades d'Alzheimer

Quel objet permet à la fois de s’occuper les mains, de stimuler les sens, de se réchauffer, de calmer l’agitation et de recycler les chutes de laine ? Réponse ci-dessous !



Née en Ecosse, à Edinburgh, Cara Garcia vit aujourd’hui dans les Yvelines, en région parisienne.



Amatrice de de tricot, elle s’intéresse notamment aux initiatives alliant fait-maison et solidarité. Et entend ainsi parler des twiddlemuffs, une invention britannique.



Ces manchons de laine, ornés de boutons, de rubans, composée de fils de différentes textures, sont forts utiles aux personnes désorientées qui y trouvent à la fois un réconfort et une occupation, sur le modèle des armoires à farfouille québécoises.



Ni une ni deux, cette passionnée de pelotes mobilise son réseau de tricoteuses, contacte l’antenne locale de France Alzheimer et distribue dès septembre 2017 ses premiers twiddlemuffs, rebaptisés Made-laines, via l’association.



Même si tous les professionnels ne sont pas réceptifs, le projet grandit très vite. Aujourd’hui, environ 500 de ces manchons ont trouvé preneurs, estime Cara Garcia.



« Pour nous tricoteuses, c’est un projet agréable à réaliser et créatif. Et les Ehpad se passent le mot », sourit-elle.



Au-delà de la confection, la collecte et la distribution des manchons, Cara Garcia propose aussi que les personnes âgées qui le souhaitent se lancent à leur tour dans la réalisation de Made-laines. Une bonne façon de maintenir les fonctions cognitives.



« En outre, le fait de faire partie d’un projet, d’un collectif qui œuvre pour autrui donne du sens au tricot et valorise les personnes souvent “oubliées”. », souligne-t-elle.



Et pour tous ceux et celles qui voudraient réaliser des Made-laines, instructions et conseils sont disponibles ici.



Consulter la page Facebook de l’association