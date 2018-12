Save the date : 1ère journée Humanitude handicap

Organisée par Humanitude France - Institut Gineste-Marescotti France et animée par Annie de Vivie, Directrice, Rosette Marescrotti et Yves Gineste, co-auteurs de l’Humanitude, avec les témoignages des équipes de terrain labellisées et engagées vers le label Humanitude et des experts Humanitude soin, restauration, vie sociale.







- Introduction : la démarche Humanitude en lien avec les politiques d’accompagnement des personnes en situation de handicap



- Constats, réalités, contexte du monde du handicap

De la nécessité d’un projet positif, fédérateur, vivifiant, porté par la direction.





- Principe de l’Humanitude : Zéro soins de force sans abandon de soin et Vivre et Mourir debout





- Comment les mettre en œuvre dans le quotidien des services ?





- Principe de l’Humanitude : Respect de l’intimité, la singularité

Eclairages de Sabine Soubielle, Humanitude Restauration





- Principe du Label Humanitude : Ouverture sur l’extérieur et Lieu de Vie Lieu d’envie

Eclairages de Philippe Crône, auteur du livre « Animer en Humanitude »





- Présentation de la démarche Label Humanitude





- Association Humanitude Evaluation et Milieu de Vie : Asshumevie

Présentation des impacts du Label Humanitude comme outil de management au service de la qualité de vie des uns et la qualité de vie au travail des autres





- Conclusion des auteurs Rosette Marescotti et Yves Gineste

Informations pratiques

- DATELe vendredi 5 avril 2019 de 9h à 17h- LIEUASIEM, 6 rue Albert de Lapparent, 75007 Paris 01 42 73 13 36 – Métro Ségur/Saint-François-Xavier/Sèvre Babylone- PUBLICProfessionnels des établissements et services pour personnes en situation de handicap (FAM, MAS, IME…) : directeurs, cadres de santé, médecins, éducateurs spécialisés, infirmiers, équipes RH, ergothérapeutes, psychomotriciens, animateurs, aides médicopsychologiques, aides-soignants, responsables nutrition, restauration, hôtellerie, diététiciens, cuisiniers- PRIX