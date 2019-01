Loi grand âge, droits des aidants : en route pour 2019 !

Alors que 2018 s’est achevée sur des jours mouvementés, que va nous réserver 2019 ?



C’est un mouvement social qui a entamé l’année passée, celui des professionnels de l’accompagnement du grand âge, qui se sont fortement mobilisés le 30 janvier. Pour dire leur refus de continuer à si mal accompagner les personnes âgées en perte d'autonomie à domicile ou en Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), fautes de moyens humains.



Un événement inédit, qui a permis de remettre sur la table la question de l’avancée en âge et de la perte d’autonomie. Une loi consacrée au grand âge devrait ainsi voir le jour cette année. Mais les professionnels n'ont toujours pas été reçu par Emmanuel Macron, une demande formulée il y a plus d'un an... et envisagent un nouveau mouvement social en février.



La consultation citoyenne en ligne, durant laquelle 415 000 participants ont fait émerger 18 300 propositions a permis de mieux cibler les attentes des Français (mais surtout des Françaises).



Dans le top 3, le maintien à domicile, l’amélioration de l’accueil en établissement et l’accompagnement des aidants.



Ces derniers ont bénéficié de quelques avancées en 2018 : l’ouverture du don de jour de congés à tous les aidants salariés, la possibilité pour les services d’aide et les établissements de mettre en place des solutions de baluchonnage… mais les principales demandes, comme l’indemnisation du congé de proche aidant, restent pour l’instant au point mort.



La loi grand âge leur accordera-t-elle un statut et de nouveaux droits ?



Et surtout, va-t-elle permettre de mettre en place un système de financement qui efface les inégalités actuelles et limite le reste à charge, qui se monte aujourd’hui à 1850 euros chaque mois en moyenne ?



Pour vous tenir informés, comme depuis 18 ans, la rédaction d’Agevillage continuera en 2019 à suivre et analyser l’actualité du grand âge chaque semaine, mais aussi à répondre à vos questions.



Vous avez été près de 170 000 de plus à nous lire en 2018, merci et tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.