Fausses pubs : roulez vieillesse !

Des philosophes aux écrivains, artistes, scientifiques, hommes politiques : 2019 démarre en fanfare avec un ouvrage florilège de pensées et réflexions sur la vieillesse et le vieillissement... Ce grand âge est aussi dynamité sur Youtube avec de fausses pubs tournées avec les vieilles personnes concernées.

De quoi secouer les images surannées et se projeter sur sa propre avancée en âge.



C'était mieux avant ?



Mon grand-père marchait avec sa chaise de cuisine... aujourd'hui on peut se déplacer en déambulateur et même en scooter ! Un vrai "festival de cannes" pour maintenant "rouler vieillesse" s'amusent les habitants de résidences autonomie de la Mutualité Retraite. Ils veulent rester autonomes dans leurs mobilités : des idées pour anticiper l'avenir de son proche et le sien aussi !

Mission impossible : bien vieillir en résidences autonomie



Les ateliers de prévention santé en résidences autonomie sont racontés en images par les résidents eux-mêmes. Autant rire des peurs et des craintes avec cette parodie de "Question pour un champion" : qu'est-ce que la fragilité ? Pour moi c'est perdre la tête affirme une résidente. Non c'est perdre l'équilibre renchérit une autre. Pour moi c'est avoir du mal à se déplacer. Et pour vous ?

Bien vieillir : un chemin vers la sagesse de Benoit Marchon



L'auteur a sélectionné des analyses et réflexions d'auteurs, écrivains, artistes, philosophes... sur cette réalité étonnante qu'est de vieillir, c'est-à-dire continuer de partager cette condition humaine, de vivre cette vie si courte, au final. "La mort ? Pourvu que je vive jusque-là" provoque Jean Paulhan. "Aujourd'hui étant le premier jour du reste de ma vie" souligne Jean-Pierre Dubois-Dumée (page 61).



Bien vieillir ? interroge l'auteur : ce serait consentir, s'embellir de rides, devenir plus libre, plus léger, passer de la boulimie à la dégustation, relire sa vie, grandir spirituellement ... et parfois s'affaiblir, souffrir et se durcir... "Honteux d'être en vie ?" accuse Elie Wiesel (page 40).

Retenons cette citation de Simone de Beauvoir auteur de "La vieillesse" (page 85) : "Contrairement à ce que conseillent les moralistes, il faut souhaiter conserver dans le grand âge des passions assez fortes pour qu'elles évitent de faire un retour sur nous. La vie garde un prix tant qu'on en accorde à celle des autres, à travers l'amour, l'amitié, l'indignation, la compassion. Alors demeurent des raisons d'agir ou de parler."



Et "si je ne fais pas attention à moi, personne d'autre ne le fera plus que moi" affirme Jean-Louis Servan-Schreiber (page 72). Vivants jusqu'au bout : "Les vieillards sont toujours assez jeunes pour s'instruire" selon Eschyle (page 115).





