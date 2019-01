Handicap : théâtre d'impro à la MAS d'Ormesson

Depuis 2 ans, la Maison d’accueil spécialisée d’Ormesson (Val-de-Marne) a monté sa troupe de théâtre. Composée d’un groupe de huit résidents, elle est déjà montée deux fois sur scène. Dernière représentation en date, le 4 décembre pour un spectacle d’improvisation.



La MAS d’Ormesson accueille des personnes adultes souffrant d'un handicap intellectuel, moteur, ou somatique grave ou une association de handicaps intellectuels moteurs ou sensoriels.



Il y a deux ans, Naomie, aide médico-psychologique au sein de l’établissement lance un atelier théâtre, accompagnée d’un intervenant extérieur, Karim, metteur en scène.



Les huit résidents volontaires se retrouvent chaque jeudi pendant 2 heures.



Au programme : des exercices sur la concentration, le travail corporel, les expressions.



Au fil des mois, les résidents vont prendre de plus en plus de plaisir à participer à cet atelier théâtre. Les progrès réalisés les encouragent à monter un vrai spectacle.



Une première représentation est organisée en octobre 2017.



Une prouesse pour ces acteurs, qui produisent de gros efforts pour donner le meilleur d’eux-mêmes et dépasser leurs limites.



Comprendre les scènes à jouer, apprendre et mémoriser leur texte n’est pas chose aisée et demande de l’entraînement, de la maîtrise de soi, et surtout beaucoup de travail d’accompagnement de la part des équipes et de répétitions de la part des résidents.



Mais tous sont motivés et trouveront l’énergie et l’envie d’aller jusqu’au bout de l’aventure.



Et les voici ce 4 décembre, une seconde fois sur scène.



Cette fois, il s’agit d’un spectacle d’improvisation autour de thèmes de la vie quotidienne qui s’inspirent de leur vécu : ce que j’aime/ce que je n’aime pas.



Aidés du metteur en scène et de quelques autres professionnels pour la décoration, les 8 acteurs improvisent pendant une heure sur la recette du chef de cuisine, les émotions des retrouvailles, des situations agréables ou pas vécues au restaurant, au café, chez le coiffeur, lors d’une balade au bord de la mer….



Un spectacle plein d’humour, émouvant où chacun s’épanouit pleinement… et montrent aux proches, aux familles, aux professionnels tout leur potentiel.