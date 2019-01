Simplifier l'aménagement du logement : une proposition innovante à Valenciennes

Coût des travaux, complexité perçue des démarches, délais de traitement des dossiers de demande d’aides financières… Autant de raisons qui conduisent nombre de personnes âgées à renoncer avant même d’avoir commencé des travaux pour améliorer la sécurité et le confort de leur logement.



Pour dépasser ces difficultés, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) de Nord-Picardie a noué un partenariat avec le magasin Leroy-Merlin de Valenciennes (Nord).



Le magasin propose une offre claire, simple, sous forme de forfait. Il en coûtera par exemple 699 euros pour sécuriser une salle de bain, par la pose de barres d’appui pour la douche et les toilettes, d’un rehausseur de WC, d’un siège de douche et d’un tapis antidérapant.



Le prix comprenant les produits et la pose à domicile, via un réseau d’artisans partenaires.



Au total, le magasin a imaginé quatre offres complètes pour circuler en toute sécurité dans sa maison, adapter la salle de bains et les WC, installer un WC surélevé ou remplacer la baignoire par une douche en une journée.



En parallèle, la Carsat s’engage à répondre sous 10 jours aux demandes d’aide au financement des travaux. Les personnes intéressées peuvent obtenir le dossier à remplir à l’accueil du magasin.



Si la demande est acceptée, le magasin de bricolage se charge d’organiser la pose, et surtout, n’encaisse le règlement des travaux qu’une fois les aides versées par la Carsat à l’occupant du logement.



Un premier bilan de cette expérimentation sera tiré ce début d’année.



