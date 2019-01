Parkinson : un module de formation en ligne pour les aidants

Après un premier volet consacré à la maladie, l’association France Parkinson vient d’enrichir sa plateforme de formation en ligne d’un nouveau module destiné aux aidants.





Il s’adresse « aux proches aidants d’une personne ayant la maladie de Parkinson qui s’interrogent sur leur rôle, leurs ressentis et sur les ressources et aides auxquelles ils peuvent avoir recours », explique l’association.



Le module est décomposé en deux cours, Ressentis et émotions qui vise mieux comprendre l’impact de la situation d’aide sur soi ; et Les interlocuteurs , pour apprendre à mobiliser les ressources existantes.



Ce deuxième cours permet ainsi de connaître les établissements, les services qui peuvent apporter du soutien, et propose également un outil pour repérer les personnes ressources au sein de l’entourage (voisins, autres membres de la famille, amis…) et planifier leur intervention.



Le format interactif rend l’expérience agréable et intuitive, et il est possible de créer un compte pour enregistrer sa progression ou suivre l’ensemble du module sans s’inscrire.



