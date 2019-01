Des idées créatives pour lutter contre les idées reçues sur l'âge

Début décembre, le Réseau francophone villes amies des aînés (RFVAA) remettait les prix de son concours annuels. L’occasion de récompenser 9 initiatives sur la thématique de la lutte contre les idées reçues sur l’âge.



A Saint-Quentin (02), le covoiturage culturel permet aux seniors d’assister aux spectacles et d’être véhiculés directement à leur domicile par les abonnés de la saison culturelle. Une belle occasion d’échanger sur les spectacles et de créer du lien qui a valu à la ville un prix dans la catégorie transports et mobilité.



C’est un chantier d’envergure qu’a mené la ville d’Angers (49) avec la démarche Bien vieillir à domicile, récompensée dans la catégorie habitat.



635 logements sociaux, nouvellement construits ou réhabilités, ont été pensé pour accompagner le vieillissement au long cours, de la retraite active à la perte d’autonomie progressive, au sein d’un parc de logements ordinaires où tous les âges se côtoient.



Partant du constat que vivre pleinement sa retraite n’est pas une évidence pour tous, la ville de Colomiers (31) a imaginé trois ateliers sur le thème du plaisir, de la vie sociale et de la santé à destination des futurs retraités. Et a reçu un prix dans la catégorie information et communication.



Le documentaire Nos 20 ans à Vevey donne la parole à deux générations de Veveysans.



Sous la direction d’un réalisateur, des jeunes de 20 ans ont rencontré des personnes âgées ayant elles-mêmes vécu leurs 20 ans dans la commune suisse, et pu dialoguer sur leurs réalités réciproques, leurs espoirs et leurs craintes.



Un film primé dans la catégorie participation citoyenne et emploi.



Malgré des troubles cognitifs et une désorientation temporospatiale, six résidents de l’Ehpad Résidence du Lac à La Bréole (04) ont pu revivre des sensations fortes lors d’un séjour au ski. Une aventure sportive et humaine qui remporte le prix dans la catégorie autonomie, services et soins.



Au casino du Havre (76), 27 personnes âgées ont offert a près de 600 spectateurs un véritable défilé de mode à l’occasion de la Semaine bleue. Un spectacle qui a nécessité plusieurs mois de préparation : choix des musiques, des ambiances, des vêtements par les mannequins d’un jour, répétitions…



Une façon de valoriser l’image de la personne âgée sur un plan individuel mais aussi collectif, qui a obtenu un prix dans la catégorie lien social et solidarité



Dans la catégorie culture et loisirs, c’est l’opération Still Living, portée par la résidence autonomie Les Alpins de Grenoble (38) qui a remporté les suffrages.



Un projet original et créatif autour de la mémoire : 60 résidents ont réalisé une capsule temporelle, renfermant photos, objets et coupures de presse.



150 personnes, dont le Maire de Grenoble, ont assisté à l’enfouissement de la capsule dans le jardin de la résidence. Elle sera ouverte en 2068.



Des prix spéciaux ont par ailleurs été décernés à deux territoires non adhérents au réseau Ville amie des aînés.



Tout d’abord au Centre intercommunal d’action social Grand Lac (Aix-les-Bains) qui a réussi le pari d’utiliser le numérique pour soutenir le lien social et lutter contre l’isolement des plus âgés, avec Accord'âge.



Mais aussi à La Chapelle Saint-Luc (10) pour son exposition de portraits d’habitants âgés, pris par les habitants de la commune et placardé en grand format un peu partout en ville.