Activité physique adaptée prescrite

La sédentarité tue au moins autant que le tabac dans le monde selon la Fédération française de cardiologie. En Provence-Alpes Côte d'Azur, la plateforme "Mon sport Santé PACA" permet de découvrir l'étendue de l'offres d'activités physiques adaptées à chaque capacité.

Des pistes pour les personnes fragilisées et leurs proches aidants.



Bouger quel que soit sa pathologie, ses handicaps, sa fragilité

Les plateformes "Mon Sport Santé", comme celle développée par l'Agence régionale de santé de PACA, donne un aperçu des prestations proposées de l'APAP : activité physique adaptées et personnalisée à but thérapeutique aux pratiques SSBE : Sport Santé Bien-être, sans prétention thérapeutique.



Activités physiques adaptées sur ordonnance

Depuis deux ans, les médecins sont invités à prescrire de l'activité physique adaptée à certains malades (voir le guide de la Haute Autorité de Santé, HAS). L'Assurance-Maladie ne prend pas en charge financièrement ces séances de sport réalisées par des équipes professionnelles et référencées, mais des mutuelles le font, conscientes de l'intérêt de la lutte contre la sédentarité pour une bonne santé, pour bien vieillir.



Ces plateformes dédiées permettent de trouver la bonne activité et vers qui se tourner.



En savoir sur : https://paca.sport.sante.fr/

