Marche : des chaussures thérapeutiques remboursées... Chut !

Chut ... ne le dites pas trop fort... mais quand les pieds font souffrir, pour rester debout et faire les quelques pas indispensables à sa santé (10 minutes de verticalité par 24 heures pour éviter la grabatisation), il existe des Chaussures Thérapeutiques à Usage Temporaire (CHUT).

Disponibles en pharmacies et magasins spécialisés, elles peuvent même être remboursées sur prescription médicale.

Explications



Des Chut... pour qui ?

Augmentation soudaine du volume du pied, plaie (diabétique et neuro-vasculaire), conséquences post-opératoire (traumatologie), pathologies rhumatologiques, décharge de l'avant du pied, du talon... les personnes concernées par ces chaussures orthopédiques sont recherchent la cicatrisation d'une plaie, à éviter toute ulcération, maintenir une verticalité et la marche. Agées en moyenne de 82 ans, ces personnes luttent contre les troubles de la marche et de l’équilibre. Elles ont besoin d'aides, de confort (face aux douleurs) et de rassurance pour augmenter petit à petit leur périmètre de marche.



Des gammes de "Chut" aux "Chup"

Basses, montantes, mixtes, fermées l'hiver, ouvertes pour l'été, à scratchs ou à lacets... ces chaussures orthopédiques rivalisent d'innovations en réponse aux exigences de stabilité, de sécurité, de confort selon les différentes morphologies et pathologie du pied. Leurs semelles doivent être anti-glisses, le maintien du pieds doit être sécurisé (brides réglables pour la taille, la pointure). Les "Chaussures Thérapeutiques à Usage Prolongé" (Chup) sont plus adaptées à la sortie. Elles sont prescrites lorsque le pied ne permet plus d’utiliser des chaussures du commerce de manière permanente.



Chut astucieuses

Ces chaussures doivent aussi résister aux lavages et séchages en machine comme l’exige la réglementation en vigueur dans les Etablissements pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Elles doivent permettre le port d'un pansement, même important. Certains modèles (chez Gibaud notamment) proposent une broderie pour identifier le(s) pied(s) à équiper et sa taille.



Des chaussures remboursées

Même si le nouveau tarif de responsabilité accuse une baisse de 5% depuis novembre 2018, ces chaussures sont prises en charge par la Sécurité Sociale à hauteur de 71.95€ pour les CHUP et 60,98€ pour les CHUT.

Les marques Neut, Mauzaud, Japi, Finn Comfort, Adour Pied Confort Francis Lavigne sont citées dans le dernier arrêté du 24 juillet 2018 portant modification des modalités de prise en charge (Sécurité Sociale) des chaussures thérapeutiques à usage temporaire et prolongé