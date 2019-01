Âgisme : changer de regard sur le vieillissement

Aujourd'hui, comment le vieillissement est-il perçu ? Plusieurs études montrent la perception des personnes âgées biaisée. En outre, le travailleur âgé doit souvent faire face à des croyances décalées sur sa capacité d’apprendre et se renouveler, sur sa motivation et sa productivité par rapport à celles de ses plus jeunes collègues. L'ensemble de ces représentations ouvrent la voie à la marginalisation. Quels dispositifs sont mis en place pour lutter contre la discrimination des aînés ?



Pour mieux appréhender le sujet, Annie de Vivie, fondatrice d’Agevillage et directrice des formations Humanitude animera une formation en ligne ce mardi pour IdealConnaissances.





Une session de deux heures, destinée notamment aux chargé(e)s de mission et chef(fe)s de service personnes âgées.





Ses objectifs :



• Présenter le travail fourni par l'observatoire de l'âgisme

• Retour sur les réflexions et les actions permettant de prévenir l'âgisme



