A lire : La Douleur, quelle chose étrange

Pourquoi un ouvrage sur la santé devrait forcément être austère ? C'est sans doute la question qui a motivé la démarche de Steve Haines, qui publie une BD colorée, dynamique et teintée d'humour, sur un sujet pourtant peu enthousiasmant : la douleur.





C'est donc par ce contre-pied formel que le chiropracteur londonien dissèque cette pénible sensation connue de tous.



Très référencée, La Douleur, quelle chose étrange est une expertise en toute décontraction sur les mécanismes physiologiques et psychologiques de ce phénomène insondable.



Comment la douleur se signale t-elle ? Comment l’anticiper ou mieux la maîtriser ? C’est par un exercice de vulgarisation scientifique que Steve Haines répond à toutes les interrogations, bien aidé par le crayon de Sophie Standing.



Pédagogues et décalés, ses dessins apportent une meilleure compréhension de sujets parfois pointus et permettent de dédramatiser un thème forcément un peu étouffant.