Castillonnès : l'Ehpad ouvre son bistrot

Dans quelques jours, l’Ehpad Les Marronniers, à Castillonnès (47) ouvrira son bistrot solidaire. Un lieu ouvert sur l’extérieur, à vocation thérapeutique, artistique, culturelle et familiale. Explications de Régine Moulinier, directrice qualité de l’établissements.



A Paris, Albi ou encore à Mulhouse, d’autres ont franchi le pas et installé un bistrot au cœur de la maison de retraite.



Il s’agit bien sûr de faire vivre la maison, de créer de nouveaux temps d’animation, mais aussi de renouer avec l’extérieur.



Aux Marronniers, le bistrot s’est installé dans le grand hall de l’établissement tout juste rénové, il sera au départ ouvert tous les matins.



Equipé d’un distributeur de boissons chaudes mais aussi d’une véritable cafetière et d’une borne musicale, il recevra les résidents, leur famille et les visiteurs pour des moments de convivialité.



« Les résidents ont envie de plus de convivialité, d’animation, et se sont beaucoup impliqués dans les réunions de préparation », indique la directrice qualité.



« Il s’agit aussi de sortir du lien soignant-soigné, la plupart des habitants viennent du coin et tout le monde se connaît : raison de plus de garder le lien avec le territoire. »



En lien avec la Ville, les associations et les acteurs locaux, l’équipe de l’Ehpad proposera des animations diverses et variées (ateliers, lotos, spectacles…), et a pour ambition de devenir un lieu ressource où les habitants de la petite ville pourront venir chercher des informations sur le grand âge.



Ouverture prévue fin janvier.



