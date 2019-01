L'Oise lance son Plan Oise seniors, pour une meilleure prise en charge en cas d'urgence

En cas d’accident, les secours ont besoin d’avoir accès aux données de santé le plus rapidement possible. Dans cette optique, le Département de l’Oise expérimentera cette année un dispositif unique en France permettant de lire les informations médicales des personnes prises en charge via un système de flashcode.



Désignés « grande cause 2019 » par la présidente du Conseil départemental en novembre dernier, 8600 seniors isariens pourront bénéficier du Plan Oise seniors cette année.



Les bénéficiaires de la téléassistance pourront, s’ils le souhaitent, se voir attribuer un flashcode à installer à un endroit stratégique de leur logement, comme le réfrigérateur ou le miroir de la salle de bain.





En scannant ce code avec une tablette dédiée, les services de secours auront accès à l’identité de l’occupant du logement, aux noms et coordonnées des personnes à contacter, ainsi qu’aux informations médicales de la personne prise en charge (maladies, traitements en cours, allergies, opérations passées).









Quid de la sécurité des données ?

Et dans les territoires non équipés ?





Les données seront stockées sur un serveur agréé par le ministère de la Santé, et donc dans des conditions de sécurité adaptées à leur sensibilité Le Lions Club du Bessin, en Normandie, a imaginé en 2015 des « boîtes SOS » rassemblant les données personnelles et médicales à l’attention des services d’urgence.Des boîtes à ranger dans le frigo, car chaque personne en possède un et qu’il est facile à trouver dans la cuisine. Les services de secours d'urgence sont alertés de la présence de la boîte par un autocollant collé à l'intérieur de la porte d'entrée.Une idée maline qui pourrait facilement être reproduite ailleurs.