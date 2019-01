SIMPLIFIER ET SECURISER LA VIE QUOTIDIENNE

Merci Julie est un service de la société SENIORALIS, société de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) qui a pour objectif de proposer l'accompagnement personnalisé d'un ergothérapeute au domicile. Merci Julie propose, sur l'ensemble de l'Ile de France, un dispositif de télé-ergothérapie à destination des usagers afin de les accompagner à distance, en temps réel, à la résolution de situation de limitation d’activité ou de restriction de participation dans l’environnement domiciliaire.







La télé-ergothérapie est une solution de première intention pour vous conseiller sur les aides techniques, la domotique et les aménagements du domicile à apporter.

Les interventions de télé-ergothérapie de Merci Julie offrent un service de qualité qui s’appuie sur une approche centrée sur le triptyque : écosystème-personne-occupations.

Ainsi les ergothérapeutes de Merci Julie mettent à contribution des compétences clés en réadaptation afin d’apporter leur expertise de la situation, rassurer et informer les bénéficiaires, conseiller sur l’utilisation ou l’achat d’aides techniques/technologiques, proposer une adaptation de l’environnement, favoriser la réalisation d’activité de la vie quotidienne, promouvoir l’engagement dans la vie sociale et communautaire ou encore identifier les risques de chutes et anticiper les accidents domestiques.

Lorsque vous contactez Merci Julie via son service de télé-ergothérapie, un ergothérapeute expérimenté répondra en temps réel (sous 48 heures) à vos questions pour faciliter et sécuriser la réalisation de vos activités quotidiennes à domicile.

