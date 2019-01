CES 2019 : les dernières trouvailles des startups à destination des seniors

Confortable et sûr, le Cycléo est conçu avec une ergonomie adaptée aux personnes âgées. Cette bicyclette novatrice, créée par Cottos Médical, est équipée d’un vidéoprojecteur et propose une balade virtuelle dans des univers variés et bucoliques tels un bord de mer ou une forêt. Le Cycléo permet aussi de récolter l’ensemble des données permettant d’étudier l’évolution des performances cognitives de l’utilisateur et ainsi d’adapter l’exercice à son état de santé.