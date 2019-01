Lutter contre les idées reçues sur les troubles cognitifs

Côté français aussi, on se mobilise pour sensibiliser, informer et combattre les clichés.

“La maladie d’Alzheimer ne touche que les personnes âgées”.

“Avoir des trous de mémoire signifie qu’on a un début de maladie d’Alzheimer”.

“La maladie d’Alzheimer débute quand les symptômes (troubles de la mémoire) apparaissent”.

Les contre-vérités fleurissent et nuisent à la détection de troubles cognitifs.

Pour se mettre à niveau et contrecarrer les idées reçues, la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer propose un test rapide et pédagogique sur cette maladie bien mal comprise.De son côté, France Alzheimer propose d’agir, de se mobiliser pour changer le regard sur la maladie. Et pour se faire, l’association nationale met à disposition un manifeste qu’il suffit de signer afin d'exprimer son engagement.