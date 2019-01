Régal'et Vous : un guide alimentaire interactif pour les seniors et les aidants

Présenté sous la forme d’un guide alimentaire interactif, Régal'et Vous est un outil original destiné aux seniors, qui a pour vocation de lutter contre la dénutrition et de les réconcilier avec le plaisir de manger.



Bien vieillir implique de bien se nourrir et c’est dans cette optique que le site oriente les personnes âgées et leurs aidants vers les meilleurs choix pour entretenir sa cuisine, faire les courses ou bien sûr, pour cuisiner !



Des recettes pour tous !

Une diététicienne et un médecin nutritionniste ont ainsi élaboré un cahier de recettes adaptées aux seniors et à leurs restrictions éventuelles. L'objectif est notamment de pouvoir proposer une nutrition plus saine, plus équilibrée ou de pouvoir réaliser plusieurs variantes d'un même menu, en s'adaptant aux tolérances de chacun.