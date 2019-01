Abonnez-vous et restez informés

Toute l’équipe d’Agevillage vous souhaite une belle année 2019, citoyenne, vivante, humaine !

Mais vous dit aussi merci, d’avoir été de plus en plus nombreux à nous lire : plus d’1,5 million de pages vues, 600 000 visiteurs uniques sur Agevillage (+ 35 %), 168 000 (+ 5 %) pour Agevillagepro.

Au-delà des chiffres, vos commentaires, vos messages, la confiance que vous nous témoignez nous confirme l’importance de vous tenir informés, chaque semaine, de la si riche actualité de notre secteur, de partager avec vous des outils pratiques, qui aident à mieux accompagner le grand âge.