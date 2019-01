Un nouvel élan pour l'habitat inclusif

Entre le maintien à domicile et l’hébergement dans un établissement spécialisé, il existe la solution de l’habitat inclusif, de plus en plus appréciée par les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.





Cependant, cette dernière option souffrait jusqu’ici d’une absence de considération législative. La



La loi ELAN, portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, apporte sa définition de ce mode de logement partagé :



L’habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées, aux personnes âgées et à toute personne qui fait le choix de ce mode de vie. Il consiste en un mode d’habitation regroupé, assorti d’un projet de vie sociale et partagée défini par un cahier des charges national.”



rompre avec la solitude et simplifie la mutualisation des prestations d’accompagnement.



financer le projet de vie sociale et accompagnée de l’habitat inclusif. Ce forfait est versé à tout résident d’un tel habitat, répondant aux conditions du cahier des charges.



au sein du parc social. La colocation dans le parc social était jusqu’alors réservée aux personnes de moins de trente ans ou aux personnes titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.







