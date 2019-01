Astuces pour acheter les protections incontinence

Pas facile d'acheter des produits d'incontinence aux yeux de tous, dans les supermarchés. Et puis les produits sont volumineux à transporter.

Quelques astuces pour mieux les acheter.



Quels produits choisir ?



Les gammes de produits s'adaptent aux différents besoins : le type d'incontinence (urinaire, fécale), l'autonomie, l'importance de l'incontinence (niveau d'absorption), la taille, le poids, la corpulence de la personne, son sexe... Le choix du bon produit variera donc selon les nécessités et aussi le moment de la journée (des protections "spéciales nuit" pour bien dormir).



Tester les échantillons souvent gratuits



L'incontinence représente un budget conséquent : de 30 euros par mois pour une incontinence légère à une petite centaine d'euros pour une incontinence plus lourde. Elle peut être en partie prise en charge avec l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) et une réévaluation du plan d'aide si nécessaire.



Comme il vaut mieux essayer plusieurs marques et/ou modèles, l'astuce est de se procurer des échantillons.



Se faire livrer



Pour éviter de s'expliquer en magasin, de faire la queue avec le caddie rempli, de transporter ces paquets volumineux, vous êtes de plus en plus nombreux à opter pour la livraison des protections d'incontinence via les marques (Tena...), via les services de livraisons des magasins (super/hypermarchés), via les plateformes généralistes ou spécialisées dont les emballages neutres assurent la discrétion du produit livré chez soi.



Les commandes sont évaluées avec la personne concernée et parfois gérées par les proches aidants.



Elles peuvent être réalisées "en groupe" avec les clients du service d'aide à domicile pour bénéficier de tarifs encore plus avantageux.