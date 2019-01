Deuxième édition pour la journée de la solitude

Pour donner un coup de projecteur à la solitude, qui concernerait plus de 5,5 millions de Français, la deuxième journée de la solitude se tiendra ce mercredi 23 janvier.



Selon une étude récente, la solitude est un problème important pour 8 Français sur 10, c'est même une expérience familière pour 6 sur 10 et personnelle pour 4 sur 10.



Les plus âgés sont particulièrement concernés : 300 000 personnes de plus de 60 ans seraient en situation de mort sociale, indiquaient en 2017 les Petits frères des pauvres.



Mais également les personnes en situation de handicap ou souffrant d’une maladie chronique, rappelle la Fondation de France : 32 % d’entre elles se sentent seules (contre 22 % des Français en général), et 8 sur 10 en souffrent.



L’association Astrée, à l’origine du lancement de la journée de la solitude l’an passé, organise mercredi une dizaine d’événements sur tout le territoire. Conférences-débats, ateliers, tables rondes, projections d’interview, buffets… l’idée étant de sensibiliser et mieux comprendre l’isolement social.





Lutter contre la solitude toute l’année

Et pour lutter toute l’année contre la solitude, rappelons le lancement de Paris en compagnie , service gratuit d’accompagnement des seniors parisiens ouvert le 15 janvier, mais aussi les actions menées par :Inscriptions aux événements de la Journée de la solitude :Paris : paris@astree.asso.fr / 01 45 83 95 00Lille : lille@astree.asso.fr / 03 59 54 11 35Nantes : nantes@astree.asso.fr / 02 28 08 05 82Bordeaux : bordeaux@astree.asso.fr / 05 56 31 12 34Lyon : lyon@astree.asso.fr / 04 78 94 80 72Saint-Etienne : saint-etienne@astree.asso.fr / 07 68 47 00 32Toulouse : toulouse@astree.asso.fr / 06 95 78 43 00Montpellier : montpellier@astree.asso.fr / 04 67 03 28 53Aix-en-Provence : aix@astree.asso.fr / 07 69 70 19 27Marseille : marseille@astree.asso.fr / 04 96 21 69 41