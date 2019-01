La grippe est de retour !

Chaque année, ce sont des millions de personnes qui sont touchées par la grippe. Bénins dans la plupart des cas, les virus grippaux peuvent aussi être à l'origine du décès de personnes dont le système immunitaire est affaibli.





Combattre la grippe





“Maîtrisez les bons gestes contre les virus de l’hiver”

Pour mieux se prémunir de la grippe et éviter sa propagation, les pouvoirs publics ont lancé depuis le 14 janvier une vaste campagne de sensibilisation autour de quatre mesures simples à adopter : se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique

éternuer dans son coude (plutôt que dans ses mains)

utiliser un mouchoir à usage unique

porter un masque jetable quand on présente un syndrome grippal, en particulier au contact des personnes fragiles (personnes âgées, immunodéprimées, jeunes enfants, femmes enceintes)

En cas d'apparition des premiers symptômes grippaux (fièvre, fatigue, frissons, toux, douleurs musculaires, maux de tête), il est recommandé de contacter son médecin traitant ou de composer le 15. Le premier réflexe à avoir, c’est bien évidemment la vaccination mais il faut compter 15 jours après l’injection du vaccin avant que celui-ci soit pleinement efficace. L’an passé, seulement 48 % de personnes de plus de 65 ans ont été vaccinées. Pour ceux qui ne se vaccineront pas, il est important de bien suivre les recommandations d'hygiène pour éviter de contracter le virus.

D’après l’estimation de l’ Organisation mondiale de la santé (OMS) les épidémies de grippe occasionnent entre 3 et 5 millions de cas graves et 250 000 à 500 000 décès par an dans le monde.Depuis le début d’année, le nombre de personnes touchées par la grippe en France ne cesse d'augmenter, comme l’attestent les derniers bulletins épidémiologiques de l’agence nationale de santé publique.La grippe se transmet par la toux, les éternuements, les postillons, le contact direct des mains d’une personne infectée, par le contact d’objets contaminés mais aussi par l’air. Si le virus est compliqué à stopper, il existe cependant des mesures de précautions pour mieux se protéger.