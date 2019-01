Le cinéma au secours des aidants

Consacré à la thématique “Métiers et handicaps”, le festival de courts-métrages Regards Croisés entend faire évoluer la perception des travailleurs handicapés en entreprise.

Un film pour aider les aidants

Pour sa 10e édition, Regards Croisés a délivré un palmarès qui fait la part belle aux aidants, si souvent oubliés.

Parmi les 47 films présentés et les nombreuses thématiques abordées, “Le contrepoids” a su se démarquer grâce à son originalité et sa fantaisie.





Dans ce court métrage réalisé par Olivier Braunstein et Fred Bellido, on découvre le quotidien d’un intermittent du spectacle qui endosse aussi le rôle d’aidant de son fils autiste. Un parcours semé d'embûches, traité avec humour et délicatesse, qui a pour enjeu de mettre en lumière les solutions proposées aux aidants par la mutuelle Audiens, commanditaire du film.



Une volonté pleine de fraîcheur de sensibiliser aux problématiques des aidants, qui a été récompensée par le prix du jury jeunes dans la catégorie communication d’entreprise.







Aujourd’huiet le festival, sous l’impulsion de l’association L’Hippocampe, s’engage pour lutter contre cette inégalité.