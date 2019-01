Sport pour les seniors : gros plan sur des propositions inattendues

L’escrime





A lire aussi

Vélo, baptême de l'air : vivre ses envies à tout âge



Accessible à tous, debout ou en fauteuil, l’escrime permet de façon conviviale, d’améliorer la condition physique, de travailler sur les réflexes et la motricité des personnes âgées. Il existe aussi des séances spécifiques pour les personnes atteintes d’Alzheimer, avec pour objectif de retarder l’évolution de la pathologie. Dans ce cadre, la pratique de l’escrime permet de stimuler certaines fonctions qui s’affaiblissent avec la maladie, comme la coordination des mouvements, l’équilibre ou la concentration.

L’hiver dernier, l’EHPAD Le Lac (La Bréole) a proposé à ses résidents de dévaler les pentes de la vallée de l’Ubaye. Les skieurs, tous atteints de trouble cognitifs et âgés de 75 à 91 ans, ont ainsi pu revivre des sensations fortes qu’ils pensaient appartenir au passé. Une initiative qui s’inscrit de la volonté de l’EHPAD de la Bréole de ne pas s’imposer de limites et qui propose régulièrement des activités insolites à ses résidents, et récompensée d'un prix Villes amies des aînés en 2018.