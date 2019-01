Still living : quand les aînés d'aujourd'hui témoignent pour les générations futures

Comme un trésor redécouvert au fond d’un grenier, les capsules temporelles contiennent des objets, des témoignages d’une époque révolue. Certaines voyagent actuellement dans l’espace, d’autres sont enfouies sur des sites clefs, mais toutes ont un point commun : elles sont destinées aux générations futures. Les habitants de la résidence autonomie Les Alpins, à Grenoble, ont eux aussi souhaité laisser une trace collective et enfoui leur capsule en juillet. Un projet plein d’humour et d’émotions récompensé d’un prix Villes amies des aînés en 2018.





En 2016, la résidence autonomie Les Alpins a fêté ses 50 ans. Pour célébrer cet anniversaire, l'équipe et les résidents se sont lancé dans un travail de mémoire original et créatif, célébrant à la fois l'individuel et le collectif.

L’artiste photographe Nadine Barbançon a réalisé une série de, selon leurs goûts et leurs envies, mais avec un objectif commun : changer les regards sur la vieillesse, donner à voir la vie en résidence autonomie.Une opération qui a rencontré un vrai succès auprès des résidents, qui se sont prêtés au jeu avecUn nouveau projet photo a d’ailleurs été lancé dans la foulée.Les résidents se sont ensuite attelés à la création des albums photos, la rédaction des commentaires, pour pouvoir placer ces portraits dans la capsule, aux côtés d’objets de leur choix et de coupure de presse.Le 4 juillet 2017, plus de 150 personnes (résidents, familles, habitants du quartier, professionnels de la résidence) ont assisté à la cérémonie d'enfouissement en présence du maire de Grenoble.La série de portraits a également été exposée un peu partout dans le département, et continue de circuler : elle était ainsi visible jusqu'au 11 janvier dernier au Service local de solidarité Grenoble Sud.pour (re)découvrir les trésors renfermés dans la capsule !