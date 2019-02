Découvrez les Zastuces !

Partenaires du « monde du Bien vieillir » , férus de bons plans et d’informations, le GIE IMPA Bourgogne-Franche-Comté (groupement des caisses de retraite Carsat, MSA et SSI) ouvre une rubrique qui vous est destinée sur son site



« Bien vieillir ce n’est pas magique, il y a les Zastuces ! » est le slogan d’une campagne de communication autour du bien vieillir et du bien vivre sa retraite pilotée par le GIE IMPA depuis 2014 et validée par des experts.







Des astuces et des conseils sont proposés en fonction des envies et besoins de chaque retraité : comment être acteur de sa vie à la retraite ? Trouver des ressources, identifier ce qui pourrait être bon pour soi, faire des projets pour améliorer sa vie à la retraite à court, moyen et plus long terme, etc. Les caisses de retraite, porteuses d'un message de prévention, mettent gratuitement à la disposition de tous les partenaires du Bien vieillir l'ensemble des outils qu'elles ont développés depuis 5 ans: vidéos, affiches, cartes postales, exposition…

En cliquant sur l’espace « partenaires » vous aurez accès :





- à un tuto vidéo qui vous explique de manière dynamique ce qu’est la campagne les Zastuces. Comment vous pouvez l’utiliser dans le cadre de vos formations et animations. Caroline et Léa, respectivement chargée des programmes bien vieillir et chargée de développement en action sociale, vous racontent comment elles utilisent les vidéos des Zastuces, les cartes postales et les autres supports dans leurs animations de groupe de retraités et à destination des professionnels investis auprès du public retraité autonome.





- Aux 80 vidéos des Zastuces saison 1 et 2

Grâce à un moteur de recherches, vous pourrez trouver celle qui aborde votre thématique !

Mémoire, vie à la retraite, nutrition, aide aux aidants, sommeil, santé, résidence autonomie, vie amoureuse, isolement, dépistage, adaptation du logement, tous les thèmes sont traités et tous les messages associés ont été validés par des experts.

Au choix selon vos publics et vos goûts, une vidéo d’une minute format dessin animé ou un témoignage de vie d’un retraité de Bourgogne-Franche-Comté.





- à des outils en téléchargement pour sensibiliser vos publics : affiches, cartes postales, livret…

- à la possibilité de disposer gratuitement d’une très belle exposition de photos de retraités dans leur quotidien : portraits pris sur le vif pendant les tournages des épisodes.

- à un formulaire de contact pour toute question

- Et d’autres rubriques à venir.