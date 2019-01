Trois outils pratiques pour faciliter l'aménagement du logement

Pour encourager les personnes âgées à entreprendre des travaux chez eux, le Gérontopôle des Pays de Loire publie trois outils pratiques.



Le premier, à destination des seniors, est un court questionnaire d'autodiagnostic : huit questions pour pointer les risques éventuels, et inciter les répondants à faire appel à un ergothérapeute si nécessaire.



Toutes les adresses utiles y sont indiquées.



Le deuxième s’adresse aux aidants et aux professionnels du domicile. Témoignages, chiffres clés, lieux ressources, arguments en faveur de l’aménagement du logement : les lecteurs y trouveront toutes les informations nécessaires pour convaincre mais surtout accompagner leur proche âgé dans cette période parfois délicate.



Le troisième guide enfin a été conçu pour les professionnels du bâtiment. Il leur donne des conseils et met en lumière les bonnes pratiques sur la façon de s’adresser aux personnes concernées, les informations essentielles à donner, le rôle des aidants, les aides financières…



Trois outils complémentaires pour des logements plus sûrs, plus confortables et moins gourmands en énergie.



Télécharge l’outil d’autodiagnostic

Télécharger le guide L’aménagement de l’habitat des seniors – Guide à destination des aidants et des professionnels de l’aide à domicile

Télécharger le guide L’aménagement de l’habitat des seniors – Guide à destination des professionnels du bâtiment